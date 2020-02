GG recebe o cantor Arlindinho Cruz

Neste domingo (23), no Grupo Ginástico, tem o Bloco ‘GG Folia’ e show com o cantor, compositor, instrumentista e sambista Arlindinho Cruz, a grande sensação do samba carioca, com abertura do Grupo Surreal.

O artista é filho de Arlindo Cruz e da ex-porta-bandeira Babi Cruz, além de sobrinho e afilhado do compositor Acyr Marques. Entre outros trabalhos, em 2017 lançou, em parceria com o pai, o CD ‘2 Arlindos’, que incluiu três músicas que compuseram juntos ‘Bom aprendiz’, ‘Pra que insistir’ e ‘Papo à vera’. Naquele mesmo ano, iniciou o projeto ‘Arlindinho canta Arlindo’, em homenagem ao pai Arlindo Cruz, internado vítima de um AVC hemorrágico.

A programação deste ano do clube visa contemplar todas as faixas etárias, uma vez que a diretoria do Ginástico visa atender os associados, retomando a alegria e a magia do Carnaval.

Fechando com chave de ouro a programação 2020, no dia 24 tem Matinê Aquática, das 13h às 17h, e o esperado ‘Baile do Branco e Preto’, a partir das 21h.

Para mais informações: (19) 3522-3344. Endereço: Rua 2, 941, Centro.

(com informações http://dicionariompb.com.br)