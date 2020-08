O JC recebeu denúncias sobre envenenamento de gatos que vem ocorrendo pelo bairro Jardim São Paulo, nas imediações da Avenida 14 entre as ruas 26 e 28.

De acordo com relatos do denunciante, recentemente dois gatos foram encontrados mortos, vítimas de envenenamento no pátio de uma empresa. “Na semana passada ao chegar para trabalhar encontramos uma gata cinza e branca morta e ontem (25) encontramos outro gato preto com manchas brancas ainda com vida e imediatamente levamos em um veterinário, mas infelizmente ele não sobreviveu”, relata o denunciante.

O denunciante informou que a veterinária confirmou o envenenamento com chumbinho e que a Zoonoses, a Ouvidoria e o Departamento de Proteção Animal já foram comunicados sobre o caso.