Com uma exposição no saguão do paço municipal com fotos e mensagens relativas à segurança no trânsito, a prefeitura de Rio Claro abriu nesta semana a programação do Maio Amarelo, que neste ano tem o tema “Juntos salvamos vidas!”.

O Maio Amarelo é um movimento mundial que destaca ações para reduzir os riscos no tráfego de veículos e a necessidade de se dirigir com responsabilidade, prudência e atenção às leis.

No próximo sábado haverá panfletagem e distribuição de antenas anticerol, atividade programada para ser feita das 9 horas ao meio-dia no Jardim Público, na esquina da Rua 4 com Avenida 1.

No domingo, na Avenida Amaral Gurgel, será realizada a abertura oficial da campanha. A programação nesse dia está prevista para começar às 7 horas e terminar às 10 horas.

Para o dia 20 (sexta-feira), das 8 às 10 horas, está programada mesa redonda no Sest/Senat com autoridades e especialistas na área para discutir melhorias no trânsito.

No dia 24 (terça-feira), das 8 às 16 horas, haverá mais uma distribuição de antenas anticerol e panfletos. A ação será realizada no Distrito Industrial, em frente à Owens Corning, onde também haverá palestra para os funcionários da empresa.

No dia 25 (quarta-feira) 40 alunos da escola estadual Armando Bayeux da Silva ouvirão palestra ministrada pelas guardas civis Rosângela, Gláucia e Cleusa. Elas falarão aos estudantes das 13h30 às 16 horas.

No dia 28 (sábado) será realizada a última entrega gratuita de antenas anticerol da campanha Maio Amarelo. A atividade, que também terá panfletagem, está programada para o horário das 10 às 13 horas na Avenida Brasil, nas imediações do antigo supermercado Paulistão.

A campanha Maio Amarelo está sendo organizada pela prefeitura de Rio Claro, por meio das secretarias municipais de Mobilidade Urbana e Sistema Viário e de Segurança e Defesa Civil, junto com o Sest/Senat e parceria com a concessionária Sport Motor, e apoio da empresa Owens Corning.