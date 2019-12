Ex-primeira dama de Araras, Maria Colombini morre aos 82 anos

Ramon Rossi

A ex-primeira dama e presidente do Fuss (Fundo Social de Solidariedade) de Araras, Maria Colombini morreu na tarde da última quinta-feira (19) na Santa Casa de Misericórdia da cidade.

Ela tinha 82 anos e foi casada com Warley Colombini que foi prefeito do município em duas gestões. De 1986 a 1988 e de 1997 a 2000. Ele morreu em 2007 vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Maria lutava contra uma leucemia agressiva. Ela será velada às 10h desta sexta-feira (20) no Cemitério Municipal.

A ex-primeira dama era conhecida por ser uma mulher muito elegante. Teve, com o ex-prefeito, três filhos: Warley (“Zinho”), Heitor e Vinicius (“Cição”). Nos últimos anos, segundo informações apuradas pelo JC com amigos próximos à família, dona Maria passou por momentos intensos, pois perdeu, em menos de três anos, dois filhos. O “Zinho” e o “Cição”.

Ela não teve profissão depois de casada. Se dedicou ao lar, ao marido e aos filhos.