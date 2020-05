Os serviços de limpeza e manutenção nas estradas rurais em Rio Claro seguem sendo realizados e contemplam vários pontos. Na quinta-feira (30) equipes da prefeitura trabalharam na Avenida 11, sentido Campo do Cocho, onde foram feitas roçagem e retirada de entulhos, além de serviços de manutenção para dar à estrada melhores condições de tráfego.

“Este trabalho é contínuo e contempla toda a área rural, o que é importante para os produtores rurais e para todos que utilizam as vias”, observa Emílio Cerri, secretário de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção. Mais de cem toneladas de material foram retiradas da estrada, incluindo muito lixo e entulho em trabalho que também inclui a roçagem do mato que margeia a estrada. “O descarte correto dos materiais é fundamental para que o trabalho realizado tenha o resultado esperado”, acrescenta Emílio.

Além da Avenida 11, trabalhos de manutenção também estão sendo feitos na estrada de Itapé. Recentemente as estradas do Farol e Sitinho receberam os serviços. Ao todo o município dá manutenção em 800 quilômetros de estradas rurais, incluindo as municipais e as de servidão, que são àquelas que dão acesso a várias propriedades rurais.

O trabalho realizado pela prefeitura na área rural contempla ainda outros setores. A Secretaria de Obras providenciou reforma de várias pontes da área rural, dando melhores condições de tráfego à comunidade. Entre as pontes que receberam melhorias estão a ponte do Alonso, em Ajapi, a ponte na Estrada dos Lopes e a ponte de Batovi, no sentido SP-191. A estrada velha de Brotas, na área rural de Rio Claro, também está ganhando nova ponte sobre o córrego Batalha.

No setor de segurança, a Patrulha Rural foi reativada em 2017 e de lá para cá o trabalho vem dando resultado para inibir a criminalidade. As estradas rurais também receberam placas de identificação, facilitando o tráfego e aumentando a segurança.