Estado de SP tem queda no número de nascimentos

A mais recente pesquisa da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), ligada ao Portal de Estatísticas do Estado de São Paulo e divulgada nessa terça-feira (17), mostra que o número de nascidos vivos vem diminuindo ao longo dos anos no Estado de São Paulo.

Quantidades

Em 1982, ponto máximo de sua evolução, ocorreram 771.804 nascimentos, quase 166 mil a mais que o total de 2018. Entre 1982 e 1992 registrou-se redução de 130 mil nascimentos (17%) e, entre 1992 e 1998, houve recuperação, com ampliação de 92 mil nascimentos. Nos anos seguintes foi verificada nova queda bastante acentuada, chegando a 595.509 nascimentos em 2007, o menor valor observado no período analisado. A partir de então, os nascimentos vêm oscilando entre aumento e diminuição.

Idades

Em 2018, as idades médias da mãe e do pai foram 28,6 e 31,7 anos, respectivamente. No período de quase 20 anos, a idade média das mães no Estado de São Paulo ampliou-se em 2,9 anos. Em algumas regiões, o aumento chegou a 3,5 anos, indicando uma mudança rápida na estrutura etária, ou seja, as mães estão tendo seus filhos, em média, mais tarde.

Naturalidade

Do total de nascimentos ocorridos em 2018, 76,5% das mães eram paulistas, 22,2% eram naturais de outros estados e 1,3% de outros países. Entre as não paulistas, as baianas são a maioria, com 26,2%, seguidas pelas mineiras (13,6%) e as pernambucanas (11,6%). Em proporções menores, vêm as mães naturais do Paraná (7,6%), Alagoas (6,9%) e Ceará (6,6%).

Região de Rio Claro

Dados da Fundação Seade apontam que a Região de Governo de Rio Claro registrou 3.622 nascidos vivos em 2018. As cidades que compõem o grupo são Rio Claro (2.469), Analândia (45), Brotas (336), Corumbataí (48), Ipeúna (92), Itirapina (182), Santa Gertrudes (335) e Torrinha (115). O número é maior que o registrado em 2017, quando houve 3.439 nascidos vivos nesta região.

Dados

As informações disponíveis na base de nascidos vivos são enviadas pelos Cartórios do Registro Civil de todos os municípios paulistas.