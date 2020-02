Espaço Família no CEU Mãe Preta recebe 15 mudas de árvores

O novo Espaço Família que a prefeitura de Rio Claro está implantando no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do bairro Mãe Preta está ganhando novo paisagismo. A prefeitura iniciou nesta sexta-feira (15) plantio de 15 mudas de árvores, da espécie aldrago, na área de lazer. “A espécie é a mais indicada por não ter raízes agressivas e dar muita sombra”, informa Emilio Cerri, secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção.

O local, que já conta com academia ao ar livre, está ganhando playground com brinquedos e tanque de areia e reforço na iluminação. “Queremos criar um espaço agradável para que as famílias possam desfrutar tornando o local um ponto de encontro da comunidade”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, frisando que o Espaço Família tem sido muito bem recebido pela população. “Já temos funcionando quatro Espaços Família e a resposta da comunidade tem sido muito positiva”, avalia.

Esse será o sexto Espaço Família implantado pela prefeitura nos últimos três anos. Quatro já foram entregues à comunidade e o quinto está sendo instalado no Jardim Araucária. A implantação do Espaço Família no CEU Mãe Preta é um trabalho conjunto das secretarias de Agricultura, Obras, Desenvolvimento Social, e Esportes e Turismo, que recentemente fez manutenção nos equipamentos da academia ao ar livre.

O primeiro Espaço Família de Rio Claro foi implantado na Praça Dalva de Oliveira. O segundo fica no Jardim Inocoop, o terceiro no distrito de Assistência e o quarto no Jardim Guanabara.