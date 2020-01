Equipe da PM localiza autor de roubo a idosa na Vila Paulista

Foi detido na manhã desta segunda-feira (13), o indivíduo que junto com um comparsa assaltou no último dia 7 de janeiro uma idosa de 77 anos na Vila Paulista. O crime foi filmado por câmeras de segurança e teve muita repercussão nas redes sociais e inclusive foi capa do Jornal Cidade.

Após receberem uma denúncia, os policiais foram até a residência do criminoso no Jardim Bandeirantes e ao chegarem foram informados por vizinhos que o mesmo havia acabado de pegar um Uber junto com a mãe e que estava indo para a rodoviária. Diante da informação, os PMs foram até a rodoviária e ao chegarem viram quando o indivíduo descia a escada e ia em direção ao guichê comprar uma passagem. Foi neste momento que foi dada ordem de parada para o mesmo que ao ver os policiais saiu correndo. Teve início uma acompanhamento e nas imediações, próximo a um supermercado, ele foi detido. De imediato confessou o crime e afirmou que iria fugir para São Paulo devido a repercussão do crime. Ainda contou a equipe que o celular da vítima tinha sido vendido em uma biqueira e que a bolsa com os documentos da idosa tinha ficado em poder do comparsa.

Equipe da 1ª Cia da Polícia Militar que localizou o indivíduo que assaltou a idosa de 77 anos

Levado até a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) ele foi ouvido, autuado, liberado e agora aguarda um posicionamento da Justiça.

Como aconteceu

A aposentada Maria Antonia Calheiro, 77 anos, voltava para residência que mora na Vila Paulista quando foi surpreendida e atacada na Avenida P-15 com a Rua P-4. Um Dos criminosos foi em direção da idosa e a força tentou arrancar a bolsa que ela levava. A aposentada resistiu, foi empurrada, arrastada e caiu no meio da rua e acabou entregando os pertences. Foram levados documentos, celular e R$ 150,00.

A aposentada teve ferimentos nas mãos e pernas ao cair na rua após ser abordada pelos assaltantes

Assista ao vídeo do momento do assalto gravado por câmeras de segurança. O indivíduo localizado pela PM é o que está de camiseta branca e o que ataca a idosa.