Em entrevista à rádio Jovem Pan News de Rio Claro, o prefeito de Santa Gertrudes, Rogério Pascon, explica que ainda está analisando se vai autorizar ou não o retorno das aulas presenciais nas redes estadual e particular do município. No caso da rede municipal, após consulta aos pais, ficou definido que os alunos seguem fazendo as atividades em casa até o fim do ano.