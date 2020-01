Duas pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e moto no Jardim Novo

A Polícia Militar de Rio Claro atende na noite desta sexta-feira (17) a um acidente de trânsito no bairro Jardim Novo. A ocorrência envolveu o motorista de um caminhão e duas pessoas que estavam em uma Honda Biz.

“Em depoimento o motorista do caminhão nos afirmou que ele dirigia e falava ao celular e que não notou a sinalização de “Pare” nas imediações da ponte que liga o Jardim Novo ao Terra Nova vindo a colidir contra a Honda Biz ocupada por duas pessoas. Essas vítimas foram encaminhadas até a UPA da Avenida 29 com ferimentos graves mas sem risco de morte”, afirmou o tenente Leopoldino da 1ª Cia da Polícia Militar.

O condutor do caminhão além da infração de dirigir e falar ao celular, estava com a documentação do veículo irregular. “Ele já havia sido abordado em uma fiscalização há uns três meses mas não deu andamento para atualizar os documentos por isso o caminhão será apreendido”, disse o tenente.