Diversão garantida: irmãos reformam brinquedos em praça

Uma praça localizada na Rua Saibreiro, na Vila Aparecida, chama a atenção de qualquer um que passe pelo local, ainda mais se tiver um pequeno ou uma pequena juntos! O motivo é o trabalho de revitalização, reforma e cuidado realizado pelos irmãos Natanael Zocoler e Zomir Antonio Zocoler.

Zomir, que é funcionário público e trabalha na prefeitura de Rio Claro, comenta que a ideia partiu de seu irmão e ele, juntos, tocaram o projeto, visando a uma qualidade de vida para os pequenos que frequentam o bairro e que moram na região, e também para as famílias, que gostam de aproveitar bons momentos sob as sombras das árvores.

“Meu irmão falou que tinha vontade de fazer da praça um local mais agradável, moramos no bairro durante mais de 50 anos e achei muito interessante a ideia, foi quando começamos a tocar o projeto”, conta o funcionário público.

Zomir, através do vereador Julinho Lopes e também do secretário de Esportes e Turismo, Ronald Penteado, conseguiu diversos brinquedos antigos que precisavam de manutenção. “Consegui com o Ronald e com o Julinho esses brinquedos e meu irmão, o Natanael, soldou todos, fez toda a manutenção necessária e fomos instalando tudo aqui na praça. Fizemos outros com pneus, fomos fazendo a manutenção, pintando, cortando a grama e tudo mais”, conta.

Natanael explica que o as melhorias foram gradativas e inspiraram outras pessoas. “Do lado de lá dos brinquedos temos diversas árvores que foram plantadas também por moradores do bairro, algumas que são até remédio, ou seja, uma melhoria foi puxando a outra. Com isso que estamos fazendo, também começamos a receber com mais frequência a manutenção da prefeitura”, fala.

Os irmãos relembram que, além da praça, a rua, que é bastante movimentada, também recebeu melhorias, como uma faixa de pedestres e marcações para redução de velocidade. “A iluminação da praça também foi refeita, o que mudou e muito a dinâmica do bairro, pois as crianças e suas famílias podem vir aqui durante a noite, ficando bom para todos. O parquinho também é muito usado pelas crianças que frequentam uma escola de dança que existe aqui na frente, está sendo bom para todos, muito proveitoso para quem utiliza e para nós, que vemos com satisfação tudo isso”, fala Natanael.

E os irmãos continuam: as próximas melhorias são em relação à pintura dos brinquedos. “Assim que as chuvas cessarem, vamos começar a pintar novamente os brinquedos”, finalizam.