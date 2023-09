Acontece neste sábado (30), a partir das 9 horas, no Casarão da Cultura, localizado na Avenida 3, 568, no Centro de Rio Claro, o Dia Municipal “Dona Olga Maurício”.

A data celebra a mulher brilhante e determinada que foi Dona Olga, importante personagem para a história da comunidade negra de Rio Claro.

No ano de 2010, na edição 13 da revista JC Magazine, Dona Olga contou um pouco de sua história e do trabalho realizado em prol da comunidade.

“Meus pais participavam do tambu e da dança do laço na festa que era realizada do dia 12 para o dia 13 de junho no Largo do São Benedito. Na manhã do dia 13 era celebrada a missa pelas almas dos escravos”, relembrou.

A reportagem conta também que nas décadas de 70 e 80, após os grupos serem expulsos do largo, houve um enfraquecimento do movimento, mas Dona Olga Maurício não desistiu e, em 2003, com apoio dos irmãos Durval e Celso Augusto – também fundadores da Grasifs, conseguiu retomar a umbigada com novos integrantes.

DATA

A homenagem que estabeleceu o Dia Municipal “Dona Olga Maurício” foi proposta através de um projeto de lei da vereadora na época, Raquel Picelli, e aprovada. A lei estabeleceu a celebração da data no dia 23 de setembro de cada ano e, segundo texto, o ato tem como finalidade o fortalecimento do legado deixado por Dona Olga Maurício à cidade. A Lei nº 4.941 é do dia 9 de março de 2016.