O aumento dos casos de Covid-19 em todo o país, inclusive em Rio Claro, também gerou aumento na procura por testes na rede particular para detectar a doença.

Na Clínica São Lucas, em Rio Claro, têm sido feitos mais de 20 exames para o novo Coronavírus diariamente. Segundo o diretor do laboratório, Maurício Chiodini, estão sendo feitos três tipos diferentes de testes no local: “Seguimos os três exames que estão sendo realizados em todos os lugares. Temos o RTPCR, que é indicado para os primeiros dias da doença. Estamos também com o exame sorológico, que indicamos que seja feito a partir do oitavo dia de contágio. A partir dos 15 dias dos sintomas, fazemos o IGG para detectar se houve o contágio. A quem não apresentou sintomas, mas teve contato com alguém infectado, recomendamos que seja feito 20 dias após este contato. Tudo isso está sendo feito com muito critério para que se realize o exame e o interprete da maneira correta para que seja encaminhado aos médicos”.

Chiodini garante que os três exames têm respostas rápidas, sendo que no caso do IGG o resultado sai em uma hora e meia e os outros dois tipos têm os resultados divulgados entre três e cinco dias. O RTPCR só é feito sob consulta.

“Cada exame destes tem uma característica de sensibilidade que dá uma porcentagem de acerto ou não, por isso indicamos o tempo para realização da análise e a interpretação correta deste exame. É sempre recomendado que se procurem os centros de referência, que são os laboratórios e os médicos”, explica.

O responsável pela Clínica São Lucas ainda ressalta que é importante confiar nos testes rápidos: “A qualidade destes exames nos locais de referência é importante. Temos condições de avaliar o produto para saber se funciona ou não, portanto sempre se deve buscar locais e profissionais capacitados”.

Apesar de fazer parte da rede particular, Chiodini afirma que todos os resultados, positivos ou negativos, são encaminhados para a vigilância epidemiológica e contabilizados pelo município.

Rede Pública

Os exames para a detecção do novo coronavírus na rede municipal de saúde só estão sendo feitos quando o paciente tem suspeita de Covid-19.