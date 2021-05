A Fundação Municipal de Saúde vai promover a partir da próxima semana uma nova testagem em massa para detectar a Covid-19 nos cidadãos. A iniciativa, desta vez, será realizada em parceria com o curso de Medicina do Claretiano e com o Instituto Butantan, do Governo do Estado de SP. Estão sendo disponibilizados oito mil testes para pessoas assintomáticas. Isto é, aqueles que não estão registrando atualmente nenhum sintoma de coronavírus e que quiserem realizar teste para detectar se estão com Covid-19 podem agendar o exame a partir de hoje (12). Os testes começam na segunda (17).

Diante disso, a Fundação de Saúde orienta que quem estiver com sintomas perceptíveis não deverá agendar exame, mas sim procurar a unidade de saúde do seu bairro para ser atendido pela equipe da administração. A testagem em massa deverá permitir um mapeamento mais preciso da doença em Rio Claro. “A testagem possibilita a identificação precoce de casos positivos, o que é fundamental para evitar que a doença seja transmitida para mais pessoas”, observa Giulia Puttomatti, secretária de Saúde. O resultado fica pronto em poucos minutos e a pessoa já sai do local, no Claretiano, com as orientações. As pessoas devem ter mais de 18 anos e fazer o agendamento pelo site: claretiano.edu.br/testecovid.