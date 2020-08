Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Na quarta-feira (26), o município estabeleceu a prorrogação por mais 30 dias dos cortes de água que estavam programados.

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro ressalta que a prorrogação vale apenas para os cortes de água. As leituras e a emissão das contas continuam sendo feitas normalmente. Esclarece também que não há isenção dos débitos e sim um prazo maior nesta pandemia antes que haja o corte no fornecimento de água por falta de pagamento.

O prazo prorrogado se encerra no dia 24 de setembro. A autarquia orienta que os consumidores procurem o atendimento do Daae para negociar seus débitos evitando, assim, transtornos com o corte no fornecimento de água, após o vencimento do prazo ao corte.

A sede da autarquia está localizada na Avenida 8-A, 360, no bairro Cidade Nova e o atendimento presencial é feito das 9 às 15 horas, de segunda à sexta.

Com o objetivo de evitar aglomerações, o atendimento segue sendo feito somente por agendamento, pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende chamadas de telefones fixos e celulares. O uso da máscara continua sendo obrigatório para que o atendimento seja efetuado.

Apesar dos cortes de água estarem suspensos, o Daae reforça a necessidade de todos fazerem sempre o uso racional da água.