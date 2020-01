Coral Lírico está com inscrições abertas

O Coral Lírico “O Mensageiro” está com inscrições abertas para cantores interessados em participar da Cantata “Carmina Burana”, que será realizada no mês de junho com parceria da Orquestra Filarmônica de Rio Claro, em comemoração ao aniversário da cidade.

Poderão participar cantores com ou sem experiência, a partir de 15 anos, sendo que nos ensaios serão trabalhadas técnicas de canto e repertório. As inscrições poderão ser feitas pelo WhatsApp (19) 99930-5559, sem taxas, ou no dia do ensaio que começará no dia 1º de fevereiro, às 16h30, na Rua 4, 583, entre avenidas 11 e 13, no Centro.

O Coral completa 30 anos de atividades culturais em 2020, tendo em seu currículo cantatas, óperas, músicas africanas, MPB, música sacra, oratórios e musicais, com parceria de orquestras de Rio Claro e região. Desde a fundação, o maestro Daniel dos Santos Pedroso está à frente do grupo, tendo como professora de canto Grazielle Tinós.

O coral é sinônimo de música de qualidade. Além das técnicas vocais, reúne interpretação cênica e repertório lírico e popular, com a maioria de arranjos feita pelo próprio maestro Pedroso. O trabalho desenvolvido contempla ensaios semanais e orientação vocal para os participantes do grupo.

Ao longo de sua história, já formou inúmeros cantores, sendo que alguns escolheram a música como profissão, especializando-se em faculdades de música ou se destacando na mídia nacional com variados repertórios. O coral tem em seu currículo apresentações das óperas Carmen de Bizet, O Elixir do Amor, La Traviatta, A Flauta Mágica, Dido e Aeneas, Le Nozze di Figaro e Suor Angelica.