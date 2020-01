Confira os locais dos radares móveis em Rio Claro

A Secretaria de Segurança, Defesa Civil e Mobilidade Urbana, informa que no período de 25 de janeiro a 31 de janeiro de 2020 os equipamentos de fiscalização e segurança no trânsito, que são instrumentos importantes para redução de acidentes e de sua gravidade, podem ser instalados nos seguintes locais mencionados abaixo.

Quanto ao critério de escolha dos pontos não é somente a acidentalidade, mas também a geografia do local, demanda de veículos, pessoas, escolas, hospitais, indústrias, dentre outros fatores que podem gerar conflito e conseqüentemente acidentes.

O horário e o tempo de permanência nos locais estabelecidos, por questões técnicas do radar demandam do ambiente em que se encontram, como incidência da luz solar no aparelho e intempéries.