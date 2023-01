A banda Playmohits toca hoje, sexta-feira, no Quintal do Gira (Foto – Diego Ocanhas)

SEXTA-FEIRA (27)

LA SETE – Tem especial Luiza Sonza a partir das 22 horas, na Avenida 14, número 2121, no Jardim São Paulo, com DJ Ani, DJ Naomix e DJ A+Gatha.

MADUREIRA – Nesta sexta tem Grupo Aroeira, a partir das 19 horas, na Avenida 2, entre as Ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

JOAQUINA – O Sextou no Joca está animado! DJ Felipe Schwab e DJ Lesbão animam a noite, a partir das 23 horas, na Rua 14, número 2486, no Jardim São Paulo.

ESQUINA DO RIO – Na esquina mais carioca da cidade, música ao vivo com Pedro Grava, a partir das 20 horas, na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – Música ao vivo com Nebadon – Flashback, a partir das 20 horas, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro. Muitas opções de comidas e bebidas.

SUJINHO’S – A partir das 21 horas, música ao vivo com Bruno Bíscaro, tocando clássicos do rock, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

BIERTEMPEL – Música ao vivo com Só Lú a partir das 18 horas, tocando o melhor do rock, pop e reggae, na Rua 24, 2011, no Jardim São Paulo.

GRÊMIO – Sexta Som acontece no Grêmio da Cia Paulista, a partir das 20 horas, com música ao vivo de Alex Sander e Banda, na Rua 9, número 1.569. Sócios não pagam.

FLORIDIANA – Tem Sexta Som também no Floridiana Tênis Clube, a partir das 19 horas com a banda Xeque Mate, tocando o melhor do Flash Back, na Avenida 1JF, número 400, no Jardim Floridiana.

QUINTAL DO GIRA – Show da banda Playmohits a partir das 20 horas. Adesão R$ 20,00. Na Avenida 32-A, número 454, em Rio Claro. Informações pelo telefone 9.9932-2055.

SÁBADO (28)

LA SETE – Tem Sábado Sem Limites a partir das 23 horas com diversos DJs na Avenida 14, número 2121, no Jardim São Paulo.

MADALENA – O sábado está do jeito que a galera gosta no Madalena Live Music com Funk 22, Pago 10 e João Itallo, a partir das 23 horas, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

MADUREIRA – Sábado é dia de Big Trio, Madureira com o melhor da MPB e Rock Acústico, a partir das 19 horas, na Avenida 2, entre as Ruas 6 e 7, no Centro de Rio Claro.

JOAQUINA – DJ Rodrigo Valentim e DJ A Gatha fazem a festa neste sábado, na Rua 14, número 2486, no Jardim São Paulo, a partir das 23 horas.

ESQUINA DO RIO – No dia em que o Esquina do Rio completa um ano, a música ao vivo com The Loopes, a partir das 20 horas. Na Rua 1, 278, na Saúde, em Rio Claro.

CHOPP E CIA – Música ao vivo com Orlando, a partir das 20 horas, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro. Muitas opções de comidas e bebidas.

SUNSET – Com DJ, pagode e sertanejo, a partir das 17 horas e até as três da manhã, no Paradise, na Avenida 1IE, no Distrito Industrial de Rio Claro.

SUJINHO’S – A partir das 21 horas, música ao vivo com Ismí, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

BIERTEMPEL – Música ao vivo com Ícaro, de Limeira, a partir das 18h30, tocando o melhor do pop e rock internacional, na Rua 24, 2011, no Jardim São Paulo.

ESCOLAS DE SAMBA – Encontro das Escolas de Samba de Rio Claro acontece a partir das 18 horas na Quadra da Samuca, localizada na Avenida 9, no bairro Boa Morte, com a participação da Velha Guarda do Samba. Ingressos estão sendo vendidos antecipadamente por R$ 10,00 nas agremiações e na hora custarão R$ 15,00.

FEIRA DE ADOÇÃO – Mais uma edição da Feira de Adoção em prol dos Amigos do Canil acontece neste sábado, das 10 às 13 horas, na Rua 14 entre as avenidas 8 e 10, em Rio Claro. Interessados em adotar deverão levar documento com foto e fotos da residência onde o animal irá residir e caixa de transporte ou guia.

FEIRA VIVA – Edição de Verão da Feira Viva acontece neste domingo, das 11 às 19 horas, na Chácara Verso e Prosa, na Avenida 22, 950, entre as ruas 10B e 11B, na Bela Vista. Haverá música ao vivo, DJ, artes, comidas veganas, cosméticos naturais, artesanato e recreação. A entrada é gratuita.

CORAL – O Coral O Mensageiro faz aniversário neste sábado, com apresentação a partir das 20 horas, no Casarão da Cultura, localizado na Rua 7, esquina com a Avenida 3, no Centro de Rio Claro. Pianista : Evandro Gardezani e Direção: Maestro Daniel S. Pedroso. A entrada é gratuita.

DOMINGO (29)

MÚSICA – Seresta na Philarmônica a partir das 10h30.

CHOPP E CIA – Música ao vivo com Guilherme Constantino (Sertanejo), a partir das 20 horas, na Rua 2 com a Avenida 5, no Centro de Rio Claro. Muitas opções de comidas e bebidas.

SUJINHO’S – A partir das 21 horas, música ao vivo Bring It Down Blues, na Avenida 24-A, na Bela Vista.

ESPETÁCULO – Atrizes se unem em performance sobre pessoas em situação de rua com bonecos híbridos. Uma atriz que empresta suas pernas para completar o corpo de um boneco e, assim, ambos coabitam o mesmo espaço, separados apenas do tronco para cima. “Onde Está Você?” será apresentado dia 29/01 a partir das 15h nos arredores do Lago Municipal de Santa Gertrudes. A entrada é gratuita e todos estão convidados a prestigiar este evento.

OFICINAS DE NEON – No sábado (28) e no domingo (29) acontecem oficinas de Neon no Shopping Rio Claro, às 14h, 15h, 16h e 17h com 30 crianças por sessão, na loja em frente ao deque. A atividade é gratuita.

PLATAFORMA DE VÍDEO 360° – No sábado (28) das 15 às 20 horas e domingo (29) das 15 às 19 horas, na praça de alimentação do Shopping Rio Claro.