Colocação de entulho nas ruas de Araras está proibida em janeiro

Ramon Rossi

A colocação de entulho nas ruas está suspensa em todas as regiões de Araras durante o mês de janeiro. A Prefeitura está realizando mutirões para o recolhimento do material nos bairros que ainda não receberam a coleta, segundo planilha. O serviço conta, atualmente, com 20 caminhões e oito tratores, além de funcionários do setor.

Segundo a administração municipal, as equipes já retiraram entulho de diversos locais e seguem com os trabalhos nos bairros em que o serviço ainda não foi realizado. Ou seja, quem colocou entulho onde a coleta já ocorreu está sujeito a pagar pela nova retirada no local. O valor cobrado para retirada de entulho em dias não permitidos é R$ 350,71, de acordo com a tabela de preços públicos. A regra também valerá para quem descartar entulho na rua durante o mês de janeiro.

“Estamos trabalhado intensamente para recolher o entulho nos bairros que ainda não receberam o serviço. Precisamos da colaboração da população para manter a cidade limpa. Por isso, é tão importante não colocar entulho nas ruas fora do prazo”, explicou o secretário de Serviços Púbicos, Beto Cabrini.