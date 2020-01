Claretiano lança 12 cursos de pós-graduação presencial

Cursos podem ser concluídos em quinze meses, inscrições já estão abertas e ex-alunos da instituição têm descontos especiais

O Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro lançou no final do ano passado 12 cursos de pós-graduação na modalidade presencial. Os novos cursos que possuem duração de 15 meses, com encontros presenciais aos sábados, já estão disponíveis para inscrição no site e fazem parte do projeto de expansão do Claretiano na cidade após o credenciamento para Centro Universitário em 2018, sendo o único na cidade avaliado com nota máxima pelo Ministério da Educação.

De acordo com o Prof. Dr. Alexandre Cruz, coordenador da pós-graduação do Claretiano, a implementação da pós-graduação na Instituição é fundamental em razão da necessidade formativa dos formandos e indispensável para a inserção no mercado de trabalho e pelo aperfeiçoamento da carreira. É importante lembrar que ex-alunos do Claretiano independente do ano de formação possuem descontos especiais para a realização da pós-graduação.

Além dos cursos de pós-graduação, o Claretiano – Centro Universitário também está com a oferta de nove cursos novos de graduação presencial totalizando 29 cursos disponíveis nessa modalidade.

Novidades na pós-graduação

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo quem vai atrás de novos conhecimentos profissionais acaba se destacando no ambiente profissional. Ter um diploma de graduação hoje é praticamente o básico para ingressar na maioria das empresas. Então o diferencial passa a ser o além da graduação e a pós-graduação é uma excelente opção para se destacar.

Pensando nisso, o Claretiano passa a oferecer na cidade os cursos de – Automação Industrial – Motion Control; Direito de Família e Sucessões; Educação Infantil: Pedagogias da Infância, Cotidiano e Educação Inclusiva; Engenharia de Veículos Híbridos e Elétricos; Estética Avançada; Estratégia da Saúde da Família; Fisiologia do Treinamento Esportivo com Ênfase para o Alto Rendimento; Gastronomia e Cultura Italianas; Gerontologia; Liderança e Gestão de Pessoas; MBA em Gestão de Projetos e Nutrição Clínica Hospitalar.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site ou na instituição que fica na Avenida Santo Antonio Maria Claret, 1724 Cidade Claret.

Para conhecer todos os cursos oferecidos pelo Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, acesse o site https://claretiano.edu.br/ ou entre em contato na central de atendimento pelo 0800 722 6450.