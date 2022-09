A direção geral do Claretiano Rede de Educação anunciou nesta terça-feira (20) que suspenderá as atividades desenvolvidas na unidade do bairro Cidade Jardim, em Rio Claro. As mudanças irão acontecer no início do próximo ano letivo e a partir do dia 27 os estudantes matriculados serão convidados a renovar o contrato, desta vez para frequentar a tradicional unidade do bairro Cidade Claret.

O diretor administrativo do Claretiano Rede de Educação, Pe. Luiz Botteon, afirmou que a alteração irá melhorar a qualidade do ensino. Ainda segundo Botteon, “as recentes mudanças anunciadas pelo governo federal na Base Nacional Curricular Comum abriram espaço para novas maneiras de estudo, sobretudo com tecnologia, e que poderão ser melhor aproveitadas por conta dos laboratórios do Centro Universitário que também são utilizados pelos estudantes do colégio”.

Além disso, no novo prédio, os alunos terão a possibilidade do ensino adicional bilingue e amplos espaços de convivência. A direção geral garantiu que será mantida a concessão de bolsas sociais e descontos.

REDE DE EDUCAÇÃO

O Claretiano – Colégio de Rio Claro faz parte do Claretiano – Rede de Educação que possui mais de 100 anos de experiência na área educacional. A Rede atua desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.