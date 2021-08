A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) novamente alertou para a qualidade do ar em Rio Claro. Segundo os dados atualizados nessa terça-feira (24), no início da manhã de ontem a estação instalada no Jardim Guanabara apontou o índice de qualidade do ar no município como “ruim”. A piora na classificação se deu a partir das 9 horas da manhã e se prolongou até o período da noite.

A expectativa é de que a chuva prevista para o fim de semana possa colaborar com a melhoria na qualidade do ar na cidade. Isto porque, de acordo com o Centro de Análise e Planejamento Ambiental (Ceapla), da Unesp Rio Claro, uma frente fria está se aproximando e deve chegar na quinta-feira (26) para a nossa região.

Já na sexta-feira (27), o dia deve permanecer nublado, com leve chuva prevista para o sábado e o tempo é previsto para permanecer fechado no domingo (29). Os dados coletados pelo Ceapla indicam que para a segunda-feira (30) há uma previsão maior de chuva mais volumosa. São esperados 13 milímetros de precipitação.

Até o momento, choveu apenas 1mm no município no mês de agosto em Rio Claro. A situação é preocupante frente à forte estiagem e suas consequências ao meio ambiente e à saúde. A última chuva registrada foi no dia 16, que ficou concentrada na região sul da cidade, como no Cidade Jardim, Bairro do Estádio, Jardim Novo e imediações.

Lucas Calore

Índices preocupam e expectativa é de que a chuva prevista possa colaborar com a melhora da qualidade

Cetesb indica qualidade do ar ‘ruim’ em estação de RC; chuva é prevista para o fim de semana