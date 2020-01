Cead ganha novo aparelho de ultrassom

Mais precisão nos diagnósticos e agilidade nos atendimentos. Essa é a perspectiva para a realização de exames de ultrassonografia no Centro de Especialidade e Apoio Diagnóstico, em Rio Claro. A unidade ganhou novo aparelho de ultrassom, mais moderno e eficiente. O equipamento irá substituir aparelho alugado, gerando também economia aos cofres municipais.

“Temos hoje uma demanda reprimida que, com essa aquisição, deve ser totalmente atendida até o mês de abril”, ressalta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Atualmente são realizados na unidade cerca de 800 ultrassons por mês. Com o novo aparelho esse número deve aumentar. “Trata-se de um equipamento de alta tecnologia, adquirido para melhor atender os pacientes e possibilitar diagnóstico mais rápido e preciso”, destaca Maria Clélia Bauer, secretária de Saúde.

O equipamento pode ser utilizado na realização de ultrassom morfológico, ecocardiograma e biópsias de próstata e mama, por exemplo. “O aparelho adquirido atende, inclusive, às especificações apontadas por médicos da unidade como sendo importantes para o melhor diagnóstico”, comenta Daiane Campanela, chefe de núcleo do Cead.

A expectativa é de até o fim do mês o aparelho esteja instalado. Isso deve ser feito por técnico especialista, que já foi solicitado e deve realizar a instalação o mais rápido possível.

O aparelho de ultrassom faz parte do lote de equipamentos adquirido pelo município com recursos de emendas parlamentares no total de R$ 1.070.000,00. Os recursos para aquisição foram destinados pelo deputado estadual Cauê Macris, e os deputados federais Renata Abreu, Luiz Lauro, Lobbe Neto, Tiririca, Guilherme Mussi e Celso Russomanno. Os parlamentares atenderam solicitação do presidente da Câmara Municipal, André Godoy, e dos vereadores Júlio Lopes, Paulo Guedes, Irander Augusto e Ruggero Seron.