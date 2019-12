Caso André Godoy: dono de chácara agora é procurado pela Justiça

Foi decretada na manhã de ontem (23) a prisão preventiva de dois envolvidos no caso do roubo ao vereador e presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, o parlamentar André Godoy (DEM). Ambos, o dono da chácara onde a falsa viatura foi encontrada e o funcionário da Prefeitura Municipal que tinha um cargo de confiança no governo já estavam presos temporariamente, porém o primeiro conseguiu um habeas corpus da Justiça e foi solto na última semana: “Assim que fomos notificados da preventiva, fomos logo pela manhã na casa desse dono da chácara, mas já não o encontramos mais. O local está abandonado e agora ele é procurado pela Justiça”, disse o delegado Alexandre Socolowski, que é responsável pelo caso.

A autoridade ainda afirma que as investigações continuam para encontrar os criminosos que se disfarçaram de policiais federais e executaram o roubo.

O caso

O apartamento de André Godoy foi invadido no dia 17 de dezembro por bandidos disfarçados de policiais federais. Eles exigiam do político milhões que estariam no local, fato este que Godoy afirmou não existir. Eles fugiram levando R$ 5.000,00 e algumas joias dele e da esposa.