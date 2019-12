Cartunista Camilo Riani integra obra histórica

As mãos espalmadas, cobertas por luvas repletas de tinta, assim como seu avental de pintura, emolduram a figura do premiado cartunista e artista plástico Camilo Riani para a mais nova obra – já em fase de produção – do consagrado fotógrafo paulistano Paulo Vitale, em homenagem aos mais importantes humoristas gráficos brasileiros.

“O Vitale é um daqueles ‘magos’ que transformam figuras esquisitas como nós em obra de arte”, brinca Camilo Riani sobre os resultados impactantes das diversas imagens já registradas pelo fotógrafo em ensaios realizados com o rio-clarense e com demais artistas homenageados. O livro deve ser lançado em 2020 e será composto integralmente por imagens em preto e branco marcadas por detalhes, nuances e texturas, técnica que consagrou o trabalho do fotógrafo e editor.

Além de seu trabalho como fotojornalista, vencedor do Prêmio Abril por nove edições, Paulo Vitale é reconhecido como retratista de personalidades. Seu último livro, ‘Feito no Brasil’, apresenta diversos profissionais brasileiros que ganharam o mundo.

Um retrato de Pelé abre o livro, que traz Jô Soares, Oscar Schmidt, Almir Klink, Mário Sérgio Cortella, Washington Olivetto, Alex Atala e Caetano Veloso, entre vários outros nomes consagrados. Ex-editor de fotografia de veículos como Veja, Época e Estadão, Vitale percorreu mais de quarenta países trabalhando para grandes edições, entre coberturas de conflitos e registros de personalidades históricas, como Nelson Mandela.

Carreira

Artista visual, caricaturista, pesquisador e professor, Camilo Riani conquistou mais de cinquenta prêmios nacionais e internacionais nos campos das artes visuais, humor e ilustração. Filho de Aristóteles Costa e Clotilde Riani Costa, é presidente do Salão Universitário de Humor de Piracicaba e teve seus trabalhos publicados pelos maiores jornais e revistas do país.

É autor do livro ‘Tá rindo do quê?’, resultado de seu mestrado, premiado com o Troféu HQ-Mix /Associação dos Cartunistas do Brasil/SESC. Doutor em educação/imagem, é autor da Arte-Tese ‘Caricatas: arte-rosto-humor-experiência’, novamente premiada com o Troféu HQ-MIX /2017.