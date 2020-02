Canil busca apoio da população para adoção de animais

O Canil Municipal de Rio Claro conta com aproximadamente 200 animais entre cães, gatos e cavalos. Com um número acima do ideal e com casos paticamente diários de resgates de vítimas de maus-tratos e acidentes, a conta fica difícil de fechar. “Os pedidos de atendimento são sempre maiores que o número de adoções, por isso precisamos que a população se conscientize de duas maneiras. A primeira é que só podemos resgatar animais vítimas de maus-tratos e machucados e a segunda é que deixar esses animais aqui não é legal. Damos todo o suporte como água, comida, remédios e abrigo, mas nada substitui o animal ter um lar, um espaço seu, junto de uma família que o ame”, afirma Giselle Pfeifer, diretora do Departamento de Proteção Animal.

Ela ainda afirma que os animais são entregues apenas após estarem com a saúde em perfeito estado, vacinados e castrados: “Resgatamos animais em todas as situações. Temos o Greg que foi atropelado por um trem, perdeu duas patinhas e que é exemplo de superação; o Hirãn que chegou aqui em uma situação de extrema magreza e hoje é um cão maravilhoso. Isso são valores que valem a pena ser avaliados. Ao invés da compra, esses animais valem a pena serem valorizados”, conclui.

Feira de adoção

Neste sábado (8), o Canil Municipal vai realizar uma feira de adoção. O evento acontece das 16h às 19h na Avenida Presidente Kennedy e na oportunidade a população poderá, além de conhecer os animais, ajudar ONGs que realizam trabalhos neste setor em Rio Claro. Serão montadas barracas com artesanato, venda de livros e alimentos.

Canil Municipal

Os interessados em colaborar e dar um lar para cães e gatos podem comparecer de segunda a sexta das 9h às 12h e das 13h às 17h no Distrito Industrial. É importante levar um comprovante de endereço. O telefone de contato é o 3532-4115.