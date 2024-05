Caminhão de donativos deve partir no sábado (11) para o RS

Previsão era de que carreta só seria carregada no sábado, mas doações foram tantas que trabalho já teve início

São várias as campanhas realizadas em Rio Claro para ajudar as famílias vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Uma dessas ações é coordenada pelas famílias Andriolli e Tamaru, que usaram as redes sociais pedir a colaboração das pessoas e foram prontamente atendidas.

Em um dos pontos de entrega de donativos, a loja Tamaru Gourmet, os itens que chegaram foram tantos que o espaço ficou pequeno e na manhã de ontem (9), uma carreta já foi para o local para ser carregada com roupas, água, cobertores, produtos de higiene e limpeza, rações, entre outros itens.

JC esteve ao vivo em um dos pontos de entrega de donativos, a loja Tamaru Gourmet

“Já iríamos mandar uma carreta de sofás para os afetados pela chuvas, mas pensamos em ir além e também enviar mais uma carreta com donativos. Lá no Rio Grande do Sul estamos sendo representados pelo meu sócio Will Silva que montou o movimento ‘Tem Jeito’. Ele recebe as carretas e distribui para as famílias, alojamentos e abrigos que precisam”, afirmou a empresária e influenciadora Marília Haik Andriolli.

Manu Tamaru pontua: “É o povo pelo povo. É a hora de nos juntarmos. O brasileiro é muito solidário e diante de uma tragédia como essa não podemos ficar de braços cruzados. O resultado é esse: em menos de 24 horas do nosso chamamento olha o tanto que já arrecadamos. Lembrando que nesta sexta-feira as doações ainda podem ser entregues na loja Tamaru Gourmet que fica na Rua 8, número 268”, acrescenta.

Outras ações

A Diocese de Piracicaba juntamento com as 68 paróquias distribuídas em 15 cidades, incluindo Rio Claro, já arrecadou 50 toneladas de donativos, entre roupas, água, alimentos e seis toneladas de ração para cães e gatos. Quatro carretas saem hoje com destinos diferentes: Venâncio Aires e Mariante, Lajeado, Porto Alegre e Canoas.