O objetivo de ter um prédio próprio para a Câmara Municipal tem um novo capítulo. O projeto deverá sair do papel após articulação para a doação do terreno do Espaço Livre, na Avenida Visconde do Rio Claro, para o Poder Legislativo. Em agosto, a coluna Farol na Revista JC Magazine revelou intenção do atual presidente José Pereira (PSD) na iniciativa que conta agora com apoio da Fundação Ulysses Guimarães, proprietária do terreno, e da Prefeitura.

Nessa segunda-feira (8), representantes da Câmara, FUG e Executivo estiveram no local para oficializar a tratativa. Anteriormente, o Legislativo oficiou ao Executivo quanto à possibilidade de se construir a sede independente naquela área e deixar o último andar do Paço Municipal. Por se tratar de área pertencente à FUG desde o Governo Altimari, articulação ocorreu para que a entidade concordasse com a destinação do terreno para tal. A partir disto, a Fundação notificou a Prefeitura e concordou, solicitando, porém, possibilidade de se destinar espaço no prédio para acomodar escritório e acervo do ex-deputado rio-clarense Ulysses Guimarães – hoje em prédio locado na Rua 6.

“A Câmara solicitou essa área e a FUG aceitou devolver a área para a Prefeitura doar para a construção da sede. Vai ser um marco histórico na cidade de Rio Claro. Vamos fazer o projeto e os recursos são da própria Câmara, o que recebemos por mês vai ser economizado. Em torno de três anos é para ficar pronto o prédio. É também uma homenagem a Ulysses”, declarou ontem. Segundo o presidente Pereira, o custo da obra poderá ficar em cerca de R$ 15 milhões. Um fundo deverá ser criado para a destinação desse valor anualmente que se pretende economizar.

“Não há uma cidade no país, com mais de 200 mil habitantes, que não tenha sede própria no Legislativo. O alinhamento entre Executivo e Legislativo mostra que dará bons frutos”, afirmou o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) durante ato de ontem. Líder da bancada do MDB, o vice-presidente Hernani Leonhardt agradeceu ao colega Geraldo Voluntário e à FUG, uma vez que a entidade conta com representantes do MDB.