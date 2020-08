Um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil, que fica localizada no Centro de Cordeirópolis, foi danificado por criminosos na manhã desta quinta-feira (20).

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal que apurou que enquanto dois bandidos ficaram do lado de fora da agência, outros dois entraram e utilizando um maçarico danificaram um dos caixas eletrônicos. Eles tiveram acesso ao cofre onde estava o dinheiro. A quantia levada não foi divulgada pela agência que em nota afirmou que “colabora com as investigações no âmbito da sua atuação para a elucidação dos fatos”. O furto aconteceu por volta das 6 horas da manhã e os criminosos ficaram aproximadamente 10 minutos no local.