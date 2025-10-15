Imagem ilustrativa

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza nesta quinta-feira, dia 16, um reparo em um poço de visita (PV) localizado na rua 14, próximo ao número 980, no bairro do Estádio.

Os PVs são estruturas que dão acesso às tubulações de esgoto, identificadas por tampas de metal e que estão localizadas, geralmente, no centro das ruas. O serviço está previsto para iniciar às 7h30 e ser concluído até às 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Para garantir a segurança de pedestres, motoristas e dos funcionários responsáveis pela execução do serviço, o trecho da rua 14, entre as avenidas 03 e 07, ficará interditado.

Os motoristas que seguem pela rua 14 no sentido bairro, encontrarão desvio à direita na avenida 07, em seguida devem virar à esquerda na rua 11, novamente à esquerda na avenida Visconde do Rio Claro e depois à direita para retornar ao trajeto inicial.

O trecho da manutenção conta com placas de sinalização e todos os esforços estão sendo feitos para que a finalização do serviço e a liberação do trânsito ocorram o mais breve possível. Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.