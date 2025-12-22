Arquivo JC. Foto: Divulgação/BRK

Intervenção ocorrerá entre a avenida Visconde de Rio Claro e a rua 6, das 7h30 até às 12h

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza nesta terça-feira, dia 23, uma nova ligação de esgoto na avenida 8, altura do número 585, no Centro.

O serviço está programado para ter início às 7h30, com previsão de término para as 12h, mas pode se estender dependendo da complexidade do trabalho.

Durante a intervenção, o trecho da avenida 8, entre a avenida Visconde de Rio Claro e a rua 6, permanecerá interditado.

Os motoristas encontrarão desvio à esquerda na avenida Visconde de Rio Claro, em seguida devem virar à direita na avenida 12, novamente à direita na rua 6 e depois à esquerda para retornar ao trajeto inicial.

O trecho da intervenção vai contar com placas de sinalização e todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço e a liberação da via ocorram o mais breve possível.

Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001.