Bombeiro fala sobre riscos de incêndios no fim do ano

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro atende diversas ocorrências todos os dias e, recentemente, dois incêndios chamaram a atenção no município. Uma fábrica de móveis, localizada na Avenida 26, no bairro Santana, pegou fogo na noite do dia 16 de dezembro e ficou completamente destruída por dentro.

No dia 26 de dezembro, conforme noticiado pelo JC nas páginas de sábado (27), uma residência, no bairro Jardim Bandeirante, também pegou fogo. Um idoso ficou com cerca de 40% de seu corpo queimado após atravessar as chamas para salvar o neto de quatro anos, que saiu ileso da residência.

De acordo com informações do tenente Fábio Giovanni, responsável pelo Corpo de Bombeiros de Rio Claro, nesta época do ano o número de incêndios aumenta. “Acaba aumentando um pouco sim, por conta de férias escolares, criançada em casa, pessoas cozinhando mais por conta do fim de ano. Temos temperaturas maiores, aumenta o consumo elétrico em estabelecimentos e residências com aparelhos de ar condicionado por exemplo, aí com instalação precária acaba ocorrendo curto-circuito”, explica.

Tenente Giovanni dá algumas recomendações para evitar possíveis acidentes. “Em casa, procure não deixar crianças pequenas sozinhas dentro da residência, na cozinha, quando o botijão não estiver sendo utilizado, feche o registro. Ao construir e decorar, exija um projeto elétrico assinado por um engenheiro elétrico, no escritório, atenção às ligações, atenção com cigarros, com a eletricidade de modo geral. E combata sempre o princípio de incêndio com um extintor. Caso o local possua uma brigada, ela pode atuar no princípio do incêndio, mas, independente disso, o fundamental é acionar o Corpo de Bombeiros através do 193”, fala o profissional.

O Corpo de Bombeiros é extremamente preparado para atendimento de ocorrências e tenente Giovanni fala sobre a necessidade do trabalho preventivo. “Uma das medidas mais importantes para todo e qualquer estabelecimento que não seja residência unifamiliar é ter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) em dia. Isso significa que o estabelecimento está de acordo com a legislação de prevenção e combate a incêndios. O local possui rotas de fuga, identificações, extintores, etc, conforme o que é estabelecido para cada tipo de ocupação. Escola, indústria, comércio, prédios residenciais, depósitos, indústrias químicas, etc. É nosso trabalho preventivo, que consome mais de 70% do nosso tempo, mas não aparece. Só vai aparecer na hora do sinistro, quando os sistemas funcionarem, quando todos deixarem ilesos a edificação. Em São Paulo recentemente um prédio queimou completamente, mas sem vítimas, pois as rotas de fuga funcionaram”, finaliza.