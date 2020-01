Basquete: Rio Claro recebe o São Paulo no Felipe Karan pelo início do returno

Sem jogar desde o dia 20 de dezembro, quando perdeu para o Pato Basquete fora de casa, o Rio Claro Basquete volta às quadras na noite desta terça-feira (14) em jogo válido pela primeira rodada do segundo turno do Novo Basquete Brasil. Jogando no Felipão a partir das 20h, o Leão enfrentará o São Paulo, que atualmente ocupa a terceira colocação na competição.

No período de quase um mês sem jogos, o treinador Fernando Penna e os jogadores do Leão não ficaram parados e se empenharam na preparação para o segundo turno. O objetivo da equipe é fazer uma boa campanha e se classificar para os playoffs com a maior tranquilidade possível.

Segundo Penna, as expectativas para esta segunda fase do torneio são altas e o torcedor pode esperar uma evolução ainda maior do Rio Claro: “Temos que ter paciência nessa reconstrução do time, mas com confiança pelo trabalho que está sendo feito, pela disciplina e empenho de todos os jogadores. Tenho certeza de que, com isso, faremos um grande segundo turno com o torcedor ao nosso lado nos jogos dentro de casa”.

No segundo turno do NBB o Rio Claro jogará nove jogos no Felipão e apenas seis fora de casa, invertendo-se os mandos da primeira etapa da competição. Considerando o fator casa como um trunfo, a comissão técnica do Leão tem ainda mais confiança em bons resultados.

Primeiro turno

Nos 15 primeiros jogos desta temporada do NBB, o Rio Claro conseguiu seis vitórias e perdeu nove vezes. Jogando em casa, o Leão venceu apenas uma das seis partidas, porém no último jogo realizado no Felipão a equipe conquistou um excelente triunfo contra o Franca, vice-líder da competição.

Atualmente, Rio Claro ocupa a 11ª colocação na tabela do NBB.