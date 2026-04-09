Na madrugada desta quinta-feira (09), policiais militares da 1ª Cia do 37º BPM/I atenderam ocorrência de tentativa de furto a caixa eletrônico no bairro Jardim Guanabara. A equipe foi acionada via 190 após informações de que diversos indivíduos estariam tentando arrombar um terminal de autoatendimento. No local, em frente a um estabelecimento comercial, foi constatado que o caixa eletrônico estava vandalizado, com danos significativos em sua estrutura.
Foram realizadas buscas nas imediações com apoio de outras equipes, porém nenhum suspeito foi localizado. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial e acionada a Polícia Científica para realização de perícia no local.