A Banda GENERAL LEE convida a todos pra curtir hoje(1) às 15h um grande show, com uma mega produção, banda completa e um super repertório. Fique em casa e cante com a gente nessa LIVE.



Para ter acesso a esse Show AO VIVO é só você entrar em um destes links:

pelo Youtube: Banda GENERALLEE para Casamento e Festa pelo Facebook: bandagenerallee.casamentos .

A live será beneficente com arrecadação de donativos para estas Entidades:



• ‘Fraldas Geriátricas’ para Asilo São Vicente

• ‘Caixas de Leite’ para Hospedaria de Emaús

• ‘Cestas Básicas’ para Ministério de Compaixão – assiste famílias em dificuldade

• ‘Alimentos não perecíveis e Produtos de Higiene’ para FABES RC – ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade

• ‘Cadeiras de Rodas’ a pedido do amigo “Luiz Guilherme Silva – cadeirante, portador de necessidades especiais, que pede ajuda para os mais necessitados.

.

O recebimento das doações será feita em forma de “Drive Thru” no dia 02 de maio – sábado (no dia seguinte a LIVE) das 10h até às 17h, na portaria do Espaço Anaconda – Av. 30-A, nº 371 – Vila Alemã (com a Rua 8-A), não precisa nem descer do carro para efetuar a entrega dos donativos.

Mais informações sobre as doações pelo WhatsApp 19 97409-1840 .