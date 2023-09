O alimento mais completo para bebê até seus seis meses de vida é o leite materno. Os benefícios são muitos e não apenas para o bebê, mas também para a mãe e para a sociedade como um todo.

Denise da Silva Lopes, médica pediatra e coordenadora do Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, aborda o assunto.

“Os benefícios são muitos, entre eles a proteção contra infecções, diarreias, doenças respiratórias e alergias, levando a uma diminuição do número de internações e consequentemente diminuindo a mortalidade infantil. Fortalece o vínculo afetivo entre o binômio mãe e filho, é um alimento completo até os 6 meses de vida e portanto deve ser exclusivo até essa idade. Contribui para a diminuição do risco de hemorragia materna pós-parto, além de ser um fator de proteção contra o câncer de mama, endométrio e de ovário. É um alimento pronto para servir a qualquer hora, evita gastos com leite artificial, mamadeiras e medicamentos”, explica a profissional.

BANCO DE LEITE

A Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro possui um Banco de Leite Materno que recebe doações, oferecendo orientação sobre todo o processo. Drª Denise explica como é possível doar e quem pode.

“A mãe deve ordenhar seu leite após as mamadas, armazená-lo em frascos de vidro com tampa plástica e congelá-lo. Entrar em contato com o Banco de leite da Santa Casa pelo telefone 3535-7024 ou pelo celular corporativo (19) 99897-5994, quando receberá todas as informações necessárias. Disponibilizamos transporte para buscar o leite humano doado”, fala e segue. “Toda mulher que esteja amamentando seu filho e que tenha excedente de leite pode ser uma possível doadora. Deve estar com boa saúde, sem nenhuma doença infecciosa no momento e que tenha feito pré-natal com a realização de todos os exames solicitados”, esclarece a coordenadora do banco de leite humano.

O leite doado é recebido pelo Banco de Leite, selecionado de acordo com o período no qual a mãe e o bebê se encontram (colostro, leite de transição ou maduro) e realizados diversos processos, entre eles a pasteurização, fornecendo um leite com excelência para os recém-nascidos. O leite então já pasteurizado é distribuído aos recém-nascidos prematuros internados na UTI neonatal do hospital.

O Banco de Leite está instalado na Santa Casa, localizada na Rua 2, 297, no Centro de Rio Claro.