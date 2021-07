O município de Rio Claro já registra quase 520 vítimas fatais da Covid-19 desde o início da pandemia. Muitas delas, trabalhadores que levavam renda para dentro de suas casas e que agora seus familiares estão passando por necessidades e desafios financeiros.

Para auxiliar, o Governo de São Paulo lançou na última semana o SP Acolhe, um programa que pagará seis parcelas de R$ 300,00 para as famílias. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, o projeto irá beneficiar 28 famílias em Rio Claro.

O baixo número de famílias que podem ser beneficiadas tem uma explicação. De acordo com o programa, apenas as que estão em condições vulneráveis e que perderam ao menos um integrante do núcleo familiar poderão solicitar o auxílio.

“A iniciativa vai beneficiar famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos que tenham perdido ao menos um familiar vítima de Covid-19, podendo ser pai, mãe, avô, avó, filho, filha ou outro parente, desde que a morte tenha ocorrido dentro do núcleo familiar. O programa considera todas as estruturas familiares, exceto a unifamiliar (uma única pessoa), com filhos de todas as idades”, informa o Estado de São Paulo.

De forma geral, o Governo paulista informa que o programa vai beneficiar 11.026 famílias em todo o Estado, com 11.143 auxílios, totalizando repasse estadual de R$ 20 milhões. O benefício totalizando R$ 1.800,00 será pago em seis parcelas mensais de R$ 300,00, entre os meses de julho e dezembro de 2021. Para as famílias consultarem se poderão receber o auxílio devem acessar o site www.bolsadopovo.sp.gov.br e informar o número do NIS.

Recentemente, o Estado também anunciou que Rio Claro, além de Itirapina e Cordeirópolis, está entre 82 municípios selecionados para o programa Vale-Gás, que pagará auxílio de R$ 100,00 por três meses para a compra de botijão de gás de cozinha.

Pagamento

