Araras: três suspeitos morrem em confronto com a PM durante tentativa de assalto

Ramon Rossi

Três homens foram alvejados após troca de tiros com a Polícia Militar durante tentativa de assalto a uma casa no Jardim Universitário, em Araras, na noite do último domingo (5).

Os criminosos acabaram trombando com equipes da Força Tática, que já haviam sido informadas sobre alguma movimentação no local. O terceiro suspeito chegou a ser resgatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ficou internado em estado grave no Hospital São Luís, mas morreu nesta madrugada.

Segundo a polícia, os agentes abriram fogo para se defender, já que foram recebidos a tiros pelos ladrões. O caso aconteceu próximo ao Parque Ecológico, região leste da cidade. Nenhum PM ficou ferido. A reportagem do Jornal Cidade vai acompanhar os desdobramentos do caso.