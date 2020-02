Araras tem campanha de doação de sangue neste sábado

Ramon Rossi

Em parceria com Hemocentro de Campinas, a Prefeitura de Araras realiza a primeira campanha de doação de sangue de 2020 neste sábado (22) das 9h às 12h, na Etec Prefeito Alberto Feres, que fica na Avenida Senador César Lacerda de Vergueiro, 690, no Jardim Cândida.

A expectativa para a primeira ação deste ano é coletar 150 bolsas do material, que serão distribuídas aos hospitais da região, após passar por procedimentos de segurança e análise laboratorial.

Uma única doação pode salvar até quatro vidas e o procedimento é simples, rápido e seguro. Não há riscos para o doador, pois nenhum material utilizado na coleta do sangue é reutilizado, o que elimina a possibilidade de contaminação. Se não houver impedimento, basta comparecer ao local indicado, com documento de identidade com foto, fazer a ficha cadastral e passar por exames que atestam boas condições de saúde para doação. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone 3543-1522.

Requisitos básicos para doação de sangue

Estar em boas condições de saúde

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos

Pesar no mínimo 50kg

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24h)

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4h que antecedem a doação)

Impedimentos temporários

Resfriado: aguardar sete dias após o desaparecimento dos sintomas

Gravidez

90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana

Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses)

Ingestão de bebida alcoólica nas 12h que antecedem a doação

Tatuagem nos últimos 12 meses

Situações nas quais há risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses