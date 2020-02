Araras: frota do Samu é renovada com três novas ambulâncias

Ramon Rossi

Nesta semana, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Araras foi contemplado com três novas ambulâncias. A entrega dos novos veículos foi feita por meio do Governo Federal para renovação da frota, que acontece a cada cinco anos. Os novos carros já estão em operação para atender ocorrências e modernizar a estrutura do serviço na cidade.

Segundo informações da direção do Samu, dois carros vão funcionar como unidade de suporte básico e o outro, como unidade de Suporte Avançado (UTI móvel). Com a chegada dos novos veículos, as ambulâncias que estavam em operação no setor passarão por manutenção e revisão para serem usadas como reserva técnica.

“Existem critérios para essa renovação. Um deles é se o município está atendendo às demandas corretamente. E nós estamos. Por isso, essa conquista que, além de dar mais conforto ao paciente, possibilita também uma frota mais funcional”, comentou Alex Zaniboni, diretor do Samu Regional de Araras.

Para o prefeito Junior Franco (DEM), os novos carros reforçam ainda mais o atendimento de qualidade, já oferecido à população de Araras. “Temos equipes muito competentes no Samu, que trabalham com muito empenho e dedicação para salvar vidas na nossa cidade. Com a chegada dessas novas ambulâncias, teremos veículos novos e mais modernos para atender os ararenses”, disse o chefe do Executivo.

Conforme protocolo do Ministério da Saúde, três viaturas prestam atendimento diariamente no município. Por mês, o Samu de Araras recebe aproximadamente 3 mil ligações, sendo 2 mil de Araras e mil divididas entre Conchal e Pirassununga, que fazem parte da Regional referenciada na cidade.