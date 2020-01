Araras é a única cidade da região com Ambulatório de Obesidade

Ramon Rossi

O Ambulatório de Obesidade coloca Araras na posição de referência regional no acompanhamento de pessoas que estão acima do peso. Isso porque é único na região composta pelos 26 municípios que fazem parte do DRS-X (Departamento Regional de Saúde), de Piracicaba.

Atualmente, 200 pacientes são atendidos no local, que é de responsabilidade da Prefeitura e tem como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Desde sua inauguração, em 2017, 500 pessoas já foram atendidas, com 50 encaminhamentos à cirurgia. Quando foi inaugurado, em 2017, o ambulatório era responsável por prestar atendimento e oferecer suporte aos pacientes com obesidade mórbida (grau III), com indicação cirúrgica.

“Com o passar do tempo, entendemos a necessidade de ampliar nosso atendimento, pois muitos dos pacientes que nos procuravam não tinham indicação ou não queriam fazer a cirurgia. Nossa missão é oferecer melhoria de qualidade de vida a essas pessoas”, explicou Tatiane Maria Rodrigues Leite Ghirardello, enfermeira e coordenadora do local.

O Ambulatório de Obesidade funciona junto à UBS Dr. Emerson Mercatelli, no Bosque de Versalhes, e atende em parceria com a Clínica Bariátrica de Piracicaba. No local, funcionários da Secretaria da Saúde realizam atendimento e acompanhamento de pacientes obesos, visando à preparação para cirurgia bariátrica, acompanhamento do pós-operatório, mas também oferecendo suporte a pacientes que desejam melhorar sua qualidade de vida.

“Cada paciente é avaliado individualmente. Quem tem indicação cirúrgica verificada pela equipe é encaminhado para Piracicaba, para a Clínica Bariátrica. Quem não tem indicação, continua sendo acompanhado no local, sem previsão de alta. É importante oferecer um bom suporte aos pacientes, tanto em questões relativas à saúde, autoestima e melhora na qualidade de vida, quanto nos processos de pré e pós-operatório”, comentou a enfermeira.

Os encaminhamentos de pacientes devem ser feitos por médicos do SUS (Sistema Único de Saúde). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3544-6939.