Manter o ar condicionado limpo evita a transmissão de doenças, e faz bem para o bolso. Um aparelho limpo consome menos energia. Com altas temperaturas, é maior a necessidade do tempo de uso do ar-condicionado, melhor eficiência e durabilidade de equipamentos são itens e serem observados com a chegada do verão.

24º graus é a temperatura recomendada pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para ambientes climatizados em qualquer estação do ano, mas, para que seja efetivo ao que se propõe, é necessário que esteja em funcionamento de acordo com as normas e padrões de qualidade. A utilização de sistemas de ar-condicionado sem os devidos cuidados, com temperaturas muitos frias ou inadequadas, é prejudicial tanto para a saúde dos ocupantes dos ambientes, quanto à vida útil do equipamento, pois pode gerar sobrecargas e excessos de consumos de energia elétrica.

Ar condicionado & Cia é uma empresa com mais de 13 anos de experiência no mercado, sob a direção de Edward Wilson Ignácio Junior e Sandra Regina Sass Ignácio. Tem como objetivo oferecer ao cliente a experiência de bom atendimento, com qualidade e transparência. Seguindo as inovações do mercado, o Ar Condicionado & Cia oferece sempre o máximo em conforto, economia e tranquilidade. Você pode confiar que não só esta recebendo técnicos qualificados em sua casa, mas amigos.

A chegada da estação mais quente do ano é a oportunidade para os proprietários dos imóveis realizarem os serviços de manutenção e atualização de seus sistemas de climatização, como fator de assegurar ambientes com boa qualidade do ar, ampliar a produtividade e garantir o bem estar dos ocupantes desse ambiente. É certeza de bom retorno do investimento. Consulte-nos.

