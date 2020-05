Após se apresentar de pijama e direto de sua cozinha no último sábado (25), Ivete Sangalo, 47, fará uma nova live especial em homenagem ao Dia das Mães no próximo domingo (10).

A informação foi dada pelo promoter Ginno Larry, e confirmada pela assessoria da cantora. A transmissão ao vivo será como a primeira, no canal oficial do YouTube da artista, diretamente da sua residência localizada na Praia do Forte (BA).

Sangalo se apresentou por duas horas e meia e seu primeiro show virtual, e contou com uma plateia de brinquedos e a presença do seu presença de seu marido, Daniel Cady, e do filho mais velho do casal, Marcelo, 10.

A apresentação também foi exibida pela Globo e pelo Globoplay, simultaneamente. O projeto Em Casa, da emissora, tem como proposta apresentar shows dos artistas para entreter o público durante o período de quarentena por causa do coronavírus.

O pijama usado por Ivete Sangalo, um modelito de poá rosa, foi um dos detalhes mais comentados da live. Fez tanto sucesso que o produto virou uma sensação e esgotou em apenas três dias.

A proprietária da marca Miss Victtoria, Simone Maria, afirma que a escolha pelo pijama pela cantora foi espontânea e não uma publicidade. “Eu nem teria condições de pagar uma Ivete Sangalo, teria que vender muito pijama pra isso”, brinca ela, que tem a marca há mais de 20 anos.

“O estilista dela entrou em contato com a gente, por que tinha levado duas malas de roupas pra Ivete, e ela não gostou de nenhuma, fazia questão que fosse um pijama, por que é assim que as pessoas estão em casa”, recorda Simone, que já havia vestido a cantora em outras duas ocasiões, inclusive no anúncio da live.

A cantora também arrecadou pouco mais de R$ 400 mil, segundo o aplicativo PicPay. As doações foram repassadas a instituições como Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef, para o atual momento de crise pela pandemia.