Na manhã desta sexta-feira (21), profissionais que atuam no Canil Municipal e o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Campeão, retornaram a residência localizada no Conjunto Habitacional Oreste Armando Giovani (Pé no Chão) em Rio Claro e constataram que após notificação e prazo de 24 horas, o responsável por quatro cães que vivem no local tomou as medidas e cuidados necessários com os animais.



O caso foi destaque nas páginas do JC e também nas redes sociais onde ONGs e protetores denunciaram a falta de limpeza e ausência de água e comida e pediram providências por parte da administração municipal ao verem que os cães ficam sozinhos na casa já que os donos faleceram e um parente ficou responsável por ir cuidar dos animais.