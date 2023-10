SEXTA-FEIRA

EXPOSIÇÃO – A exposição “O Cotidiano das Creches Municipais” pode ser visitada no Shopping Rio Claro até o próximo dia 28, de segunda-feira a sábado das 10 às 22 horas e no domingo das 13 às 19 horas. A exposição foi montada pela Secretaria Municipal da Educação na sala em frente ao Kids Espaço e objetiva oferecer uma visão detalhada das práticas pedagógicas inovadoras desenvolvidas na rede municipal de ensino. Participam da exposição 23 escolas de educação infantil que atendem crianças de 0 a 3 anos.

DESENHO – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Claro, por intermédio da Sala Verde, está realizando concurso de desenho com tema “Os 5R’s da Sustentabilidade”. Os desenhos devem ser entregues na Sala Verde, localizada na Rua 2-A, 983, no Lago Azul ou pelo e-mail [email protected], até o próximo dia 11.

OKTOBER – Evento acontece no Espaço Livre da Avenida Visconde, a partir das 19 horas, com diversas opções gastronômicas e muita diversão. A animação fica por conta do Trio Danada, a partir das 20 horas.

MERCADÃO – A Banda Fênix anima a noite desta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro.

FEIRA DO CORUJÃO – Todas as terças e sextas-feiras, das 17 às 20h30, na Rua 3-A com Avenida 46-A, na Vila Martins. Também conhecida como feira do produtor rural de Rio Claro. A praça de alimentação atende até as 22 horas.

SÃO JUDAS TADEU – Tradicional quermesse em homenagem a São Judas Tadeus e São Simão acontece na noite desta sexta-feira, na Rua 5 entre avenidas 36 e 38, na Vila Operária, em Rio Claro.

SÁBADO (7)

PAELLA – A Paella do Ari acontece no Restaurante do Grupo Ginástico, neste sábado, a partir das 12 horas. O primeiro lote custa R$ 45,00 e para sócios do GG o valor é de R$ 40,00. Música ao vivo com Pedrinho Conceição e participação especial Abel Dureè. Na Rua 3 esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

BAILE DE ANIVERSÁRIO – Acontece no sábado, a partir das 21h, na Avenida 19, 1.563, no Consolação, o Baile de Aniversário da Sociedade José do Patrocínio. A animação fica por conta do grupo Jeito Simples e do cantor Dom Paulinho Lima.

BÊNÇÃO – Os tutores de pets poderão levar seus animais para receberem uma bênção no Santuário da Boa Morte, na Rua 10 entre as avenidas 7 e 9, no bairro Boa Morte, em evento que acontece das 8 às 12 horas. A bênção será às 10 horas com padre Renato. Haverá feira livre com frutas, legumes, artesanato e outros produtos.

OKTOBER – A partir das 18 horas, o evento acontece no Espaço Livre da Avenida Visconde, com muitas opções gastronômicas e diversão. A partir das 19 horas tem show com Aloprados e 21 horas com Killers Kiss Cover.

MERCADÃO – A banda Praiô sobe ao palco a partir das 13h30 para animar a tarde no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro da cidade. E a partir das 18h30, Andrés Reche é quem anima os presentes, não perca!

FEIRA DE S. BENEDITO – Todos os sábados, das 7 às 13 horas, na Avenida 13 entre as ruas 9 e 10, no São Benedito, com muitas opções para toda família.

QUERMESSE – A tradicional quermesse de Nossa Senhora Aparecida acontece a partir das 18h30, com diversas delícias para toda família. Na Rua 2-A, 349, entre avenidas 28 e 30, na Vila Aparecida, em Rio Claro.

SÃO JUDAS TADEU – Tradicional quermesse em homenagem a São Judas Tadeus e São Simão acontece na noite deste sábado, na Rua 5 entre avenidas 36 e 38, na Vila Operária, em Rio Claro.

FUSTERIA – Tem feira na Fusteria neste sábado, das 10 às 20 horas, na Avenida 2-A com a Rua 2-B, no Cidade Nova.

DOMINGO (8)

QUATRO E MEIA – A banda Los Corleones é atração de domingo (8) no Projeto Quatro e Meia, no Lago Azul de Rio Claro. Formada em 2015, a banda foi idealizada pelo baixista Paulo Henrique, pelo baterista Rodrigo Oliveira e pela vocalista Mayara Calixto, tocando versões do pop e MPB no formato acústico, além de rock’n roll.

MÚSICA – Tradicional seresta na Philarmônica, a partir das 10h, na Avenida 5 com a Rua 5, no Centro de Rio Claro.

OKTOBER – O último dia da Oktober Rio Claro Fest acontece a partir das 17 horas, no Espaço Livre da Avenida Visconde, com muitas opções gastronômicas e muita diversão. Às 18 horas tem show ao vivo com Musical 3D e, a partir das 20 horas, show com Rubber Soul Beatles.

MERCADÃO – A banda Os Neds é a atração deste domingo, a partir das 12h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1.345, no Centro. No local há diversas opções gastronômicas para toda família e muita diversão!

FEIRA DO CERVEZÃO – Todos os domingos das 7 às 13 horas, na Avenida M-25 com a Rua M-17, no Cervezão, com muitas opções de frutas, legumes e outros produtos.

QUERMESSE – A tradicional quermesse de Nossa Senhora Aparecida acontece a partir das 18h30, com diversas delícias para toda a família. Na Rua 2-4, 349, entre avenidas 28 e 30, na Vila Aparecida, em Rio Claro.

RC GEEK FESTIVAL – Os fãs de quadrinhos, cinema, séries, música, anime, cosplay e jogos de videogame irão invadir o Grupo Ginástico neste domingo. Em sua Quinta Edição, o Rio Claro Geek Festival ou #RCGF2023 pretende levar diversão e interação a toda família como nas edições anteriores. E para esta edição a volta da transmissão ao vivo de várias atrações durante a programação, que já são conhecidas entre os fãs, como: Palestrantes, Bandas, Youtubers, Novos Quadrinistas e Ilustradores, Disputas de Videogame, Concursos de Cosplay, KPOP, entre outras novidades. O evento acontece das 10 às 19 horas, na Rua 2, 941, no Centro. Ingressos pelo site www.rcgf.com.br.