Pela décima rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, o Velo Clube enfrenta neste sábado (7) às 20h o Linense, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. O time velista vem de vitória por 2 a 1 sobre o Nacional no Benitão, que levou a equipe à terceira colocação com 15 pontos. O Linense perdeu por 3 a 0 para o Comercial em Ribeirão Preto e caiu para sexta posição, somando 14 pontos.

Para o confronto de hoje, o Rubro-verde terá força máxima e o técnico Cléber Gaúcho deve manter o mesmo time da última rodada com: Filipe Garça, Everton, Gabriel Caran, Alexandre Carvalho, Janilson, Eurico, Igor Eto, Niander, Felipinho e Lucas Duni.

Para o capitão velista Niander, a partida de hoje é de extrema importância para a classificação do time para o mata-mata.

“Vamos enfrentar uma equipe qualificada e competitiva, mas temos que nos impor, fazer nosso jogo com muito respeito e realizar o que o Cléber vem pedindo, que é a disciplina tática na marcação com o máximo de atenção, porque sabemos que as partidas se decidem nos detalhes. Se fizermos isso, faremos um grande jogo e resultado em Lins”, afirmou o volante Niander.

Linense

A equipe do técnico Marcio Ribeiro terá reforços para a partida desta noite. O goleiro Vinicius, os zagueiros Yuri e Islan e o volante Teco voltam de suspensão cumprida no jogo diante do Comercial. Uma provável escalação da equipe de Lins: Vinícius, Felipe, Yuri, Islan, Taira, Teco, Ricardinho, Thiago Humberto, Maicky, Joãozinho e Jean.

Regulamento

Os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final. A partir daí e nas semifinais e na decisão, os jogos serão em sistema mata-mata. Em caso de igualdade nestes duelos, a vaga será decidida na disputa de pênaltis. A única vantagem da melhor campanha será decidir o jogo final dentro de casa.

Os dois finalistas conquistam uma vaga na Série A-2 de 2021 e os dois últimos colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão do Futebol Paulista, equivalente ao quarto nível do futebol do estado.