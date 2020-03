Adilson Teodoro não é mais o técnico do Rio Claro FC

O técnico Adilson Teodoro deixou o comando do Rio Claro Futebol Clube e não comandará o Galo Azul na reta final da Série A-2 do Paulista.

A informação da saída de Adilson foi confirmada na manhã desta segunda (2) pelo presidente do clube, Dayvid Medeiros.

Segundo o presidentes, após a derrota por 2 a 1 para o São Bento, no último sábado (29), Adilson teria procurado a diretoria do Rio Claro e dito que estaria “sem clima” para continuar no comando da equipe. Com isso, as partes conversaram e decidiram que a saída do treinador seria o melhor para o Galo Azul.

Agora, nesta semana a diretoria do Azulão dever trabalhar em um novo nome para assumir a equipe, que ainda tem seis compromissos pela primeira fase da A-2. Até que haja uma definição, Wagner Salino será o técnico interino da equipe.

Após a derrota do fim de semana, o Rio Claro caiu para 10° lugar, com 11 pontos, e está momentaneamente fora da zona de classificação para o mata-mata.