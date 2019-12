Acusado de agredir mulher, goleiro Jean, do São Paulo, é preso nos EUA

O goleiro Jean, do São Paulo, foi preso na manhã desta quarta-feira nos Estados Unidos. Acusado pela mulher, Milena Bemfica, de tê-la agredido durante uma discussão, o jogador foi capturado pelo Escritório Policial do Condado de Orange, na Flórida. A ficha de prisão está publicada no site do governo local.

No documento, consta que Jean foi preso às 7h27 no horário local (9h27 de Brasília). O motivo foi violência doméstica. O jogador, junto com a mulher e as duas filhas passava férias nos Estados Unidos após o fim da temporada 2019. O atleta chegou ao São Paulo no fim de 2017 e tem contrato válido por cinco anos.

O caso de agressão se tornou público quando Milena publicou vídeos nas redes sociais na manhã desta quarta-feira. A mulher do jogador denunciou o marido por agressão e mostrava nas imagens que estava com o rosto inchado e com hematomas. “Eu estou aqui em Orlando e olha o que o Jean acabou de fazer comigo Jean acabou de me bater. Gente, socorro! Olha para isso, gente. Jean, goleiro do São Paulo, olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça, eu quero justiça!”, disse Milena.

Logo após, Milena apagou o vídeo e gravou um outro, em que disse estar em local seguro e na companhia das duas filhas. Em uma das postagens, a mulher do jogador divulgou a captura da tela de celular de conversa que teve com o jogador após as acusações. No diálogo, Jean faz uma ameaça. “Parabéns. Terminou com a minha carreira. E suas filhas vão passar fome”, disse o goleiro.

Em nota oficial, o São Paulo afirmou que vai aguardar a apuração do caso. “O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles”, diz o texto.