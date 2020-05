Um grave acidente ocorrido por volta das 18h30 deste sábado (30 maio 2020) feriu a equipe de socorristas e o paciente que estava sendo transportado da cidade de Corumbataí para Rio Claro.



Logo após sair de Corumbataí pela estrada vicinal, a viatura Alfa do Samu (equipada com UTI) foi atingida por uma carreta, com placas de Rio Claro.

Os quatro ocupantes da ambulância se feriram. O paciente com algumas escoriações, o motorista com muitas escoriações, o médico com fratura num braço e o auxiliar de enfermagem com escoriações e impacto na coluna vertebral.



O Corpo de Bombeiros e outra equipe do SAMU Rio Claro foram acionados para liberar a saída dos profissionais e do paciente da ambulância, que ficou destruída.

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro providenciou socorro imediato aos feridos e acionou os familiares.