Na tarde deste sábado (14), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, o Velo Clube recebeu o São Bernardo no Estádio Benitão. Em campo a partida começou bem equilibrada assim como a campanha dos dois times na competição.

Aos 15 minutos o técnico do São Bernardo teve uma baixa na defesa e foi obrigado a fazer a primeira substituição. O capitão Alexandre sentiu uma lesão e deixou o campo para a entrada de Renan que nem bem pegou o ritmo da partida viu o Velo Clube abrir o placar. Com 19 minutos, depois de um lançamento longo pela direita, a bola foi para a grande área e Lucas Duni cabeceou para balançar a rede do goleiro Maurício: Velo 1 x 0 São Bernardo.

O gol não desestruturou o visitante, ao contrário, com o Velo na frente o São Bernardo cresceu no jogo em busca do empate enquanto o rubro-verde se retraiu. Mas apesar de todo o esforço do adversário, os donos da casa seguraram o placar até o intervalo.

Na etapa complementar o São Bernardo levou um susto aos 13 minutos. Pelo Velo Clube Everton recebeu a bola, avançou e quando se preparava para chutar na grande área foi calçado e o juiz marcou pênalti. Lucas Negueba foi para a cobrança, bateu com força mas o goleiro Maurício acertou o canto, defendeu jogando para escanteio e salvou o São Bernardo de levar o segundo gol.

O castigo do Velo veio aos 22 minutos quando o jogador Victor Sapo recebeu a bola na grande área e ao fazer o giro para chutar foi derrubado. O São Bernardo também teve pênalti ao seu favor e o próprio Victor Sapo foi para a cobrança e não desperdiçou deixando tudo igual no Benitão: Velo 1 x 1 São Bernardo.

Com o empate o São Bernardo passou a gostar do jogo e foi em busca da virada. O Velo caiu de rendimento e o técnico Cleber Gaúcho aproveitou as três alterações para mexer no setor ofensivo mas o esperado não aconteceu pelos lados do rubro-verde. De tanto buscar, o adversário conseguiu o segundo gol. No cruzamento depois da bola parada a sobra ficou com Willian que empurrou para o fundo da rede aos 36 minutos.

A situação ficou mais complicada ainda pelos lados do Velo quando Rodney que tinha entrado no 2º tempo deu uma entrada dura no adversário e foi expulso. Com a vantagem no placar e no número de jogadores, o visitante se fechou em campo e segurou a vitória até o apito final. Placar: Velo 1 x 2 São Bernardo.

**Público: 380 / Renda: R$ 3.475,00